Il sì Khephren Thuram ha avviato gli addetti ai lavori alla trattativa per il trasferimento da Nizza a Torino. La Juventus continua a lavorare per acquistare Thuram Jr., in scadenza di contratto nel 2025 con il Nizza.

Juventus, accelerata per Khephren Thuram

Il giovane centrocampista un anno fa aveva un valore di 40 milioni di euro, quest’anno il club francese lo ha piazzato sul mercato intorno ai 25 milioni di euro. Variazione dovuta all’avvicinarsi della scadenza del contratto. Il prezzo attuale del cartellino, oggi, è più vicino a quello che la Vecchia Signora può permettersi. La Juventus al momento è arrivata a offrire 15 milioni più bonus.

I bianconeri, considerando di non poter raggiungere 25 milioni di euro in cash, ha ben pensato di inserire delle contropartite tecniche. Tra tutti i giocatori che potrebbero partire per Nizza, in pole c’è Joseph Nonge, che tra le varie non dispiace al Nizza, ma che ha un valore di mercato di circa 3 milioni di euro, una cifra distante dai 10 milioni che separano domanda e offerta.

La trattativa tra le parti continua, c’è molta fiducia, si potrebbe trovare accordi entro la prossima settimana.