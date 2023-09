Juve, Pogba in Francia aspettando le controanalisi | I dettagli

Paul Pogba e la Juve dovranno attendere mercoledì per avere i risultati ufficiali delle urine del centrocampista francese, che decreteranno se il calciatore ha assunto o meno testosterone.

La situazione di Pogba oggi

Oggi Pogba si trova in Francia per il processo del fratello Mathias, accusato di tentata estorsione al calciatore della Juve, che è stato sospeso in via cautelare, non può allenarsi alla Continassa e sta ricevendo il minimo salariale previsto dalla Serie A (poco più di 3500 euro lordi al mese) e rischia fino a 4 anni di sospensione nel caso in cui dovesse aver assunto l’integratore volontariamente. Questo è quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”.