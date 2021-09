Juve, questi i convocati per il Malmoe: out i due attaccanti di Allegri

La Juventus dovrà rinunciare ai due ex giocatori della Fiorentina e della Nazionale di Roberto Mancini.

La Juventus ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la gara di Champions League contro il Malmoe, dopo la seduta di rifinitura di oggi. Massimiliano Allegri recupera tutti i calciatori sudamericani che non sono stati convocati per il Napoli ovvero Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Dybala – mentre dovrà rinunciare a Chiesa e Bernardeschi oltre all’infortunato Arthur.

Partita dalle mille insidie quella di domani per i ragazzi di Allegri dopo gli ultimi pessimi risultati in campionato con l’allenatore che dopo la partita di sabato si è fatto sentire negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona.

Juventus, questa la lista dei convocati

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean