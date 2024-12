Juve Stabia-Sudtirol, le probabili formazioni e dove vederla in TV

La squadra di Pagliuca è reduce da due pareggi consecutivi e non conquista i tre punti dal 4 Ottobre, per le Vespe in avanti dovrebbero giocare Candellone e Adorante. Il Sudtirol è reduce da quattro sconfitte consecutive e la squadra di Zaffaroni vuol tornare a far punti affidandosi in attacco al tandem Rover-Odogwu.

Le probabili formazioni

Juve Stabia (3-5-2): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Pierobon, Fortini; Candellone, Adorante. Allenatore: Pagliuca

Sudtirol (3-5-2): Drago; Kofler, Ceppitelli, Masiello; Molina, Casiraghi, Martini, Arrigoni, Davi; Rover, Odogwu. Allenatore: Zaffaroni

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Juve Stabia-Sudtirol avrà il calcio d’inizio alle ore 20,30 e si potrà vedere in diretta TV su DAZN e sul nuovo canale LAB Channel presente su Amazon Prime.