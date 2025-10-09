A Torino non c’è mai sosta per il calciomercato. La dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di un nuovo difensore e nelle ultime settimane si è inserita nella corsa a Brooke Norton-Cuffy. Il difensore inglese in forza al Genoa è nel mirino della Juventus.

Juventus, Norton-Cuffy il nuovo obiettivo per la difesa

Il difensore dell’Under21 inglese è cresciuto nel Chelsea, ma a 12 anni è diventato un giocatore dell’Arsenal. Una carriera di un predestinato che oggi è arrivato in Serie A, tra le file del Genoa. In rossoblù è arrivato il 14 agosto del 2024, quando il prestito dall’Arsenal al Millwall era terminato.

Oggi è diventato uno dei nomi più ricercati in vista del mercato invernale e sul giocatore del Genoa si starebbe muovendo anche la Juventus da poco tempo. La situazione è legata anche all’eventuale passaggio in bianconero del ds Marco Ottolini. Tuttavia bisognerà vincere la concorrenza del Napoli e di altre società per arrivare al talentuoso 21enne.