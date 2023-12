I legali di Paul Pogba hanno richiesto un rinvio del processo per quanto riguarda la questione della positività del giocatore francese al testosterone, la quale è stata riscontrata dopo l’incontro Udinese-Juventus disputato il 20 agosto, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Per il calciatore della Juventus è stato chiesto che l’udienza non abbia luogo prima del 15 febbraio.

Pogba | In attesa di una nuova data per l’udienza

Il tribunale antidoping ha accolto la richiesta avanzata da Pogba; quindi il giorno 18 gennaio non ci sarà l’udienza presso il Tribunale Nazionale Antidoping. Si aspetta la scelta di una nuova data in cui si dovrà capire quale sarà il destino del centrocampista della Juve.