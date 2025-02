Nicolò Fagioli è un giocatore della Fiorentina. Il passaggio ufficiale è avvenuto ieri, nel giorno della chiusura del mercato invernale, ma solo oggi i bianconeri hanno diramato la notizia con un comunicato sui propri canali.

Juventus, il messaggio di addio della società

Il passaggio del centrocampista classe 2001 alla società Viola è stato appena ufficializzato con un comunicato sui canali della Vecchia Signora. La Juventus ha così dichiarato:

Sarà viola il futuro di Nicolò Fagioli. È ufficiale la sua cessione alla Fiorentina. Bianconero dall’estate del 2015, dall’età di 14 anni, Nicolò ha da sempre bruciato le tappe nel Settore Giovanile della Juventus. Basti pensare al suo passaggio in Primavera già sotto età dopo avere segnato 13 reti in 25 presenze con l’Under 17, nella stagione 2017/2018. L’anno successivo è quello in cui arriva l’esordio nel calcio professionistico, il 26 agosto 2018, con la Juventus Under 23. Questa è anche l’annata della sua prima convocazione in Serie A, a diciotto anni ancora da compiere, il 27 gennaio 2019 per la trasferta contro la Lazio. Nella stagione 2019/2020, poi, conquista il primo storico trofeo con l’Under 23, la Coppa Italia Serie C vincendo la finale contro la Ternana; per lui c’è anche la grande soddisfazione dell’esordio con la Prima Squadra, prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Dopo la formativa esperienza in prestito alla Cremonese, con la quale ottiene la promozione nella massima serie, Nicolò torna a Torino e inizia a giocare in pianta stabile in Prima Squadra. Un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo inizio per lui dopo la crescita costante degli anni precedenti. Fagioli lascia i nostri colori dopo avere totalizzato 69 presenze in Prima Squadra, tra tutte le competizioni, e messo a segno 3 reti, tutte e tre in Serie A. La prima, indimenticabile per bellezza e importanza, la realizza a Lecce alla fine di ottobre del 2022.Grazie di tutto e buona fortuna, Nico!”.