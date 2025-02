La Juventus vuol tenersi Kolo Muani | Il piano dei bianconeri

La Juventus vuole trattenere Kolo Muani, che si è rivelato sin da subito un elemento fondamentale per lo scacchiere di Motta, mettendo a referto 3 gol nelle prime 2 gare giocate sotto l’ombra della Mole. Tuttavia, raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain non sarà semplice. Il club francese ha acquistato l’attaccante dall’Eintracht Francoforte per 95 milioni di euro, e per evitare una minusvalenza il suo valore di mercato attuale si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro.

Juventus, il piano per trattenere Kolo Muani

Secondo quanto riportato da “Sportmediaset.com”, la Juventus non è intenzionata a investire una cifra così elevata. Per questo motivo starebbe valutando l’ipotesi di prolungare il prestito di un altro anno, fissando un riscatto nel 2026 a circa 45 milioni di euro. Un ulteriore ostacolo riguarda l’ingaggio del giocatore. Attualmente, la Juventus copre solo una parte del suo stipendio, versandogli solamente 3,5 milioni, mentre il suo contratto con il PSG prevede una retribuzione totale di 10 milioni annui.

Questa cifra è fuori portata per il club torinese, dove solo Vlahovic percepisce uno stipendio superiore ai 5 milioni. L’ unica soluzione praticabile sarebbe una riduzione dell’ingaggio da parte di Kolo Muani, qualora desiderasse rimanere a Torino. Resta da capire se il giocatore sarà disposto a fare questo sacrificio pur di continuare la sua avventura in bianconero.