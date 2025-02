Juventus in rimonta con l’Empoli, Kolo Muani spegne i fischi dello Stadium (4-1)

Juventus, rimonta firmata Kolo Muani

Juventus, dai fischi agli applausi in 45′. I bianconeri di Thiago Motta faticano più del previsto in casa con l’Empoli e vanno subito sotto, è l’ex di turno De Sciglio a trovare il vantaggio che ‘infiamma’ lo Stadium. Uno svantaggio iniziale che rende ancora più complicata la domenica della formazione di Thiago Motta, arrivano i fischi e la gara diventa in salita.

Quando tutto sembra complicarsi definitivamente sale in cattedra il nuovo acquisto Kolo Muani, che con una doppietta regala il,ribaltone e spiana la strada verso tre punti fondamentali per la classifica, per l’ambiente Juventus e soprattutto per… Thiago Motta. A mettere al sicuro il risultato ci pensa Vlahovic, l’attaccante entra dalla panchina e si regala un gol da incorniciare. Conceicao a tempo scaduto cala il poker, 4 a 1 il finale. Una Juve che non entusiasma, tre punti pesanti per restare nelle zone alte della classifica e rilanciarsi.

JUVENTUS-EMPOLI 4-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Weah 6,5, Gatti 6.5, Veiga 6, Savona 5.5; Locatelli 5.5, McKennie 5 (40′ st Thuram sv); Yildiz 7 (20′ st Vlahovic 6.5), Koopmeiners 5.5, N. Gonzalez 6.5 (40′ st Conceiçao 6.5); Kolo Muani 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Mbangula. All. T. Motta

Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; De Sciglio 6, Ismajli 6.5 (14′ st Goglichidze 5.5), Marianucci 6 (47′ st Tosto); Gyasi 6, Henderson 6 (Bacci sv), Anjorin 6.5 (4′ st Zurkowski 5.5), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (47′ st Konate sv), Maleh 5.5; Colombo 6. A disp.: Seghetti, Silvestri, Bembnista, Sambia, Fazzini, Brayan. All.: D’Aversa

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 4′ De Sciglio (E), 16′ st e 19′ st Kolo Muani, 45′ st Vlahovic, 47′ st Conceiçao (J)

Ammoniti: Gyasi (E)

Espulsi: 39′ st Maleh (E), per doppia ammonizione