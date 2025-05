Sarà Igor Tudor l’allenatore della Juventus al Mondiale per Club. Lo ha confermato il suo agente Anthony Seric. Sembrava già lontano dalla Juve prima del match contro il Venezia, ma dopo la vittoria e la qualificazione ottenuta, tutto sembra cambiato.

Juventus, sarà Tudor a guidare i bianconeri negli USA

Seric ha dichiarato: “Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club: dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per Club”.

Al momento il tecnico croato continuerà a guidare i bianconeri, ma senza mettere alcuna fretta alla società sulla scelta futura. spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta. Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Mentre tutti sognato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, era prevedibile la difficoltà a portare il tecnico del Napoli a sedersi subito sulla panchina bianconera, soprattutto in una competizione così importante. Al momento è Tudor che si prende quindi questa responsabilità, sperando di portare i bianconeri il più lontano possibile nella manifestazione che si terrà negli USA.