Juventus, al Parma piace Fagioli

Oltre al mercato in entrata resta da monitorare quanto accadrà in uscita in casa Juventus. Oltre all’interesse di Lazio e Fiorentina, secondo TuttoSport, anche il Parma avrebbe puntato Nicolò Fagioli come una delle possibili soluzioni a centrocampo.

Juventus, soluzione prestito per Fagioli

Il centrocampista non sta trovando spazio nelle gerarchie di Thiago Motta, complici anche una serie di prestazioni non esaltanti, e potrebbe lasciare Torino. Il club emiliano potrebbe essere una soluzione qualora la Juventus dovesse aprire al prestito breve.