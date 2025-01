Napule è mille culure, Conte primo da solo e prima sconfitta per la Juventus (2-1)

Vittoria importantissima per il Napoli, che batte in rimonta la Juventus al Maradona. Dopo il vantaggio, arrivato negli ultimi minuti del primo tempo, siglato da Kolo Muani, all’esordio in bianconero, arriva la risposta dei partenopei con le reti siglate da Anguissa e Lukaku, dal dischetto. Azzurri sempre primi. Prima sconfitta in campionato per la formazione di Thiago Motta.

Napoli – Juventus, prima gara e primo gol per Kolo Muani

Una prima frazione ad ottimi livelli d’intensità, con entrambe le squadre che provano a far prevalere il proprio gioco. La prima occasione, la più clamorosa prima del gol, è dei bianconeri. Thuram mette al centro, con velo di Kolo Muani, dove c’è Yildiz a colpire a botta sicura, trovando l’opposizione straordinaria di Meret. Il Napoli alza i ritmi e va vicino al vantaggio in diverse occasioni, con Politano prima e Anguissa poi. Il gol dello 0-1 Juventus sopraggiunge al termine del primo tempo. È Kolo Muani in girata, con una grande coordinazione, a non lasciare scampo a Meret.

Napoli – Juventus, i partenopei la ribaltano nella ripresa

Pressione enorme del Napoli ad inizio secondo tempo. Di Gregorio salva in maniera straordinaria su colpo di testa di Lukaku. Il portiere bianconero salva sulla linea di porta. Il pari dei partenopei arriva al cinquantasettesimo. Su pallone sanguinoso perso da Cambiaso, c’è Politano che colpisce sotto e lamette dove c’è Anguissa, di testa, a battere l’estremo difensore della Juventus. Non passa molto e arriva il calcio di rigore per il Napoli. Locatelli atterra McTominay e regala la massima punizione alla formazione di Antonio Conte. Dal dischetto c’è Lukaku a spiazzare Di Gregorio. Fase offensiva inesististente per la Juventus nella seconda parte di gara.