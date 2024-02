Juventus, Alcaraz si presenta: “Contento di essere qui. Le aspettative sono alte e voglio rispettarle”

Il neo acquisto bianconero Carlos Alcaraz, si presenta all’Allianz Stadium davanti alla stampa. Il centrocampista è arrivato in prestito fino a giugno dal Southampton per 3,7 milioni di euro più bonus. Ecco le sue parole.

Juventus, le parole di Carlos Alcaraz

Ci racconti i tuoi primi giorni alla Juve?

“Sono qui da una settimana ma sono contento e sto bene. Il gruppo mi ha ricevuto bene, sia la squadra che il gruppo dei tecnici“.

Quale ruolo ti si addice di più?

“Gioco bene in mezzo al campo ma anche da falso nove, qui sto giocando più sulla parte interna della fascia destra e mi sento bene. Mi piace molto giocare qui ma sono disposto a giocare ovunque decida il mister“.

Qual è il giocatore alla quale ti ispiri?

“Io ora sto solo pensando a fare bene e voglio che il mio nome diventi importante in questo club. Il giocatore d’ispirazione per me è sempre stato Cristiano Ronaldo“.

Come mai sceglievi sempre la Juventus alla Playstation?

“Perché qui sono passati grandi giocatori e grandi nomi. Scegliendo la Juventus, sceglievo i migliori“.

Ti hanno paragonato a Vidal cosa ne pensi?

“Sono contento perché Vidal è stato un grande giocatore per la Juve. Devo pensare a fare le cose bene, per il giocatore che sono e cercando di ottenere i migliori risultati. Perciò sì sono contento del paragone ma ora penso a me stesso“.

Cosa ti colpiva della Juve prima e cosa ti ha colpito in questi primi giorni?

“Questo club mi è sempre piaciuto per i giocatori forti che ci sono passati. Da adesso che sono arrivato mi rendo conto che le aspettative sono alte e voglio rispettarle. Quando sono arrivato mi sono reso conto di questo“.

Alcaraz: “Voglio sempre vincere. Ecco cosa mi ha chiesto Allegri”

Il tuo esordio domenica che effetto ti ha fatto?

“Per me è stato un debutto non buono per il risultato, ma comunque sono entrato in una partita di livello e a me piacciono le partite con tanta pressione“.

Hai notato un’attenzione particolare nei confronti di voi giovani?

“Mi sono reso conto che la squadra è composta da giocatori molto giovani, poi ci sono anche i più esperti che appoggiano noi giovani. Lavorare in una squadra con tanti giovani è bellissimo. Il corpo tecnico dedica molto tempo ai più giovani“.

Le tue caratteristiche principali e cosa ti ha chiesto Allegri?

“Non mi piace perdere, voglio sempre vincere. Il mister mi chiede di giocare come so fare, sono tranquillo perché vedo la fiducia in me“.

Temi un po’ la cifra del riscatto così alta?

“No perché il prezzo si vedrà nel tempo, ho intenzione di fare bene e magari diventa un prezzo giusto come no. Sono tranquillo, so che devo lavorare bene“.

Un giocatore che ti ha colpito di più in questi giorni?

“Mi ha sorpreso di più Locatelli perché ha una tecnica incredibile“.

Cosa ti ha detto Danilo?

“Mi ha subito confortato e mi ha detto che la squadra era come una famiglia. Questo infatti è quello che ho visto, tutti parlano con me e va tutto bene“.

Hai una foto al Racing con Lautaro Martinez: avete avuto modo di parlare?

“Abbiamo parlato un attimo domenica sera e basta“.