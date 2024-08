Juventus, altri due regali per Thiago Motta: in arrivo Galeno e Nico Gonzalez?

Per le corsie esterne, Cristiano Giuntoli lavora su due obiettivi: da una parte Wenderson Galeno del Porto e dall’altra Nico Gonzalez della Fiorentina. L’idea della dirigenza bianconera è quella di consegnare entrambi gli uomini a Thiago Motta e magari inserire qualche contropartita per evitare spese eccessive.

Juventus, Giuntoli mette sul piatto Djalò per Galeno

In queste ultime settimane, la Juventus ha avuto frequenti contatti con l’agente di Galeno, che pare abbia accettato di trasferirsi a Torino. Il Porto lo valuta 35 milioni, ma è disposto a trattare. L’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di partire da un’offerta intorno ai 25 milioni, inserendo una contropartita. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Tiago Djalò è un nome popolare in questo senso. Motta lo ha valutato in ritiro e ha concluso che non è pronto per indossare la maglia bianconera. Potrebbe quindi essere sacrificato per raggiungere l’obiettivo caro all’ex allenatore del Bologna.