La Juventus dopo aver confermato l’aumento di capitale sta pensando a blindare i giocatori più importanti in rosa: il prossimo è Vlahovic.

La Juventus sta pensando di far rinnovare tutti i calciatori cardini della rosa: il prossino della lista è Vlahovic. A seguire in questi due mesi prima dell’apertura della sessione invernale del calcioemrcato i bianconeri vogliono far rinnovare Rabiot (in scadenza a giugno), Bremer, poi Fagioli e Chiesa, senza dimenticare anche Locatelli, ma il primo dovrebbe essere l’attaccante serbo. In programma un nuovo incontro tra la dirigenza e il suo procuratore dopo la partita contro l’Inter a fine mese.