Juventus, Andrea Pirlo: “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo”

Bianconeri battono la Roma 2-0 allo Stadium

La Juventus mette ko una buona Roma. Allo Stadium finisce 2-0 e i bianconeri mettono la freccia, giallorossi sorpassati. Gli uomini di Andrea Pirlo blindano il terzo posto in classifica. Nel primo tempo a segno Cristiano Ronaldo, nella ripresa autogol di Ibanez.

Andrea Pirlo: “Abbiamo fatto la partita che volevamo fare”

A fine gara il tecnico della Juve, soddisfatto della vittoria, dichiara: “Abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Il recupero di Chiellini? Sta giocando bene come tutti gli altri. Ha ancora energie e sta bene, finché regge… Dopo la sconfitta contro l’Inter ci siamo ricompattati e abbiamo ritrovato l’entusiasmo. Anche in difesa stiamo facendo molto bene e non commettiamo più gli errori del passato”. Andrea Pirlo parla dell’esperienza che sta vivendo con la Vecchia Signora, afferma: “Sono sempre stato dentro al gruppo e i campioni di questa squadra mi hanno sempre aiutato sacrificandosi. Abbiamo una rosa molto competitiva e dobbiamo continuare a lavorare. Sono cresciuto? Di statura sono sempre lo stesso… Scherzi a parte, ogni sconfitta e ogni vittoria serve per migliorare. Ho una grande società che mi supporta. Qui c’è tanto tatticismo e bisogna sempre trovare una soluzione diversa”. Martedi la Juventus è impegnata nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium. All’andata la Juve ha vinto 2-1 a San Siro. Sul derby d’Italia il tecnico dice: “Martedì sarà un’altra battaglia, speriamo di avere a disposizione Dybala: domani inizierà ad allenarsi con il gruppo”.