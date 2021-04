Juventus, arriva il Genoa

La Juventus ospiterà il Genoa all’Allianz Stadium per quella che sarà la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri tornato in campo pochi giorni dopo la grande vittoria contro il Napoli, nell’importante recupero della gara della terza giornata. Andrea Pirlo presenta il match di domani pomeriggio.

Juventus, Pirlo: “Necessitiamo di continuità”

La partita di domani andrebbe vinta, per continuare l’onda positiva verso gli obiettivi stagionali e dimostrare di non avere problemi. L’allenatore afferma: “La mia serenità è uguale a quella di prima, il mio obiettivo e quello della squadra non cambia, abbiamo il dovere di fare più punti possibili. È una partita importante per il prosieguo, per dare continuità alla gara di mercoledì. Grande sacrificio e unità di intenti ti portano al risultato. Deve esserci lo stesso spirito per portare a casa i tre punti”.

Paulo Dybala è tornato, l’allenatore potrebbe pensare ad un tridente, sull’idea di Ronaldo, Dybala e Morata insieme, risponde: “Dybala, Morata e Ronaldo insieme? “Potrebbe esserci anche il momento giusto per vederli insieme, quando saranno tutti e tre al meglio – ha continuato Pirlo – Contro il Napoli, ad Alvaro, ho chiesto un lavoro particolare e lo ha fatto molto bene. Probabilmente gli manca soltanto un gol per sbloccarsi”.

I bianconeri hanno perso punti con le piccole squadre, senza potrebbero essere primi in classifica, Pirlo sa degli errori commessi: “Quando vinci gli scudetti è perché hai raccolto punti anche con le piccole. Quando non vinci è perché hai lasciato punti per strada. Purtroppo noi abbiamo commesso degli errori, ma adesso dobbiamo dare un segnale diverso perché abbiamo ancora tanti punti in palio”.