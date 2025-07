Il 25enne portoghese si inserirà nell’organico a disposizione di Igor Tudor per completare il reparto come come terzino destro, formando una coppia di esterni di alto livello insieme a Cambiaso. La Juve si era interessata, in un primo momento, a Nahuel Molina, ma l’operazione con l’Atletico Madrid non sarebbe stata semplice, sarebbe stata soprattutto dispendiosa economicamente. L’acquisto di Joao Mario blocca la strada che portava verso Nahuel Molina. La difesa bianconera continua a prendere forma, tutto anche incorniciato dal rinnovo di Federico Gatti.