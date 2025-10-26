Juventus, arriva un nuovo nome nella ricerca del direttore sportivo

Si aggiunge un altro profilo alla lista della Juventus. I bianconeri sono in cerca di un nuovo ds e tra le vari nomi c’è anche quello di Johannes Spors. Come riporta Sky Sport Svizzera, l’attuale ds del Southampton sembra essere visto di buon occhio dalla Vecchia Signora, che vorrebbe avere una figura giovane ma con esperienze nel campionato italiano.

Juventus, chi è Johannes Spors

Spors è riconosciuto come un dirigente giovane (41 anni) e moderno il suo lavoro si caratterizzato e una visione innovativa nella gestione sportiva. Il suo percorso professionale ne è la prova: dopo gli esordi in Germania con l’RB Leipzig, ha proseguito nei Paesi Bassi al Vitesse Arnhem e successivamente in Italia con il Genoa, dove si è distinto per competenza e abilità organizzativa. Nel corso della sua carriera europea ha favorito l’arrivo di giocatori che hanno lasciato il segno come Ibrahima Konaté, Loïs Openda e Matteo Retegui, confermando un eccellente intuito sul mercato e una particolare attenzione giovani talenti, motivo per cui è finito nel mirino della Juventus.