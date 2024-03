Juventus, assalto a Zirkzee se parte Vlahovic

La Juventus sta trattando il rinnovo di contratto di Vlahovic, ma nel frattempo si guarda intorno, per essere pronta ad ogni evenienza. Joshua Zirkzee sarebbe il primo nome sulla lista dei bianconeri se l’attaccante serbo dovesse partire, ma ci sono già altri pretendenti. Su tutti in Serie A Milan e Napoli hanno mostrato un forte interesse per l’olandese classe 2001, che in stagione è a quota 11 gol e 6 assist in 30 presenze. Grazie anche alle sue prestazioni il Bologna sogna la Champions League. I suoi punti di forza sono la capacità di legare il gioco grazie alle sue doti tecniche e l’abilità offensiva sia con la palla tra i piedi che nei movimenti.

La folta concorrenza alla Juventus per Zirkzee

Come detto, Milan e Napoli sono le più forti competitor in Italia per Zirkzee, ma non sono le uniche. Il Bayern Monaco ha un diritto di prelazione e con 40 milioni di euro potrebbe riportarlo in Baviera, ma al momento non sembra intenzionato a farlo. Anche in Premier League ci sono molti estimatori del numero 9 del Bologna, e delle offerte inglesi farebbero lievitare di molto il prezzo. Detto questo, per la Juventus tutto dipende da cosa farà Vlahovic, l’ipotesi Zirkzee verrà sondata solo in caso di partenza del serbo. Un’altra evenienza da considerare è il futuro di Thiago Motta, che se dovesse lasciare l’Emilia-Romagna proprio per andare in bianconero potrebbe convincere il suo bomber a seguirlo.