Juventus, ancora nessun rinnovo per Vlahovic. Con un’offerta di alto livello potrebbe partire

L'opzione rinnovo per Vlahovic è ancora in fase di stallo, nel frattempo l'entourage non esclude offerte da altri club

Dusan Vlahovic è un giocatore importante per la Juventus, e i bianconeri vorrebbero tenerselo anche per le prossime stagioni, ma nulla è ancora escluso. Dalla prossima stagione il serbo percepirà di più degli 8 milioni l’anno che percepisce ora, arriverà fino 12 milioni, diventando uno dei più pagati in Serie A.

Juventus, l’entourage di Vlahovic non chiude a possibili offerte

Se non dovesse arrivare il rinnovo, per Vlahovic si aprirebbe l’opzione di lasciare la Juventus, e la società è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra tra i 70 e i 75 milioni di euro, la stessa cifra che aveva pagato due stagioni fa alla Fiorentina per acquistarlo. La situazione è in fase di stallo, bisognerà attendere l’estate per capire meglio le dinamiche. Questo è ciò che riferisce “TMW“.