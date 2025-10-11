La Juventus ha bisogno di rinforzi seri sul lato destro, per mesi ha lavorato all’idea Molina, ma l’affare non si è mai concretizzato. Adesso che neanche lo scambio fra Joao Mario e Alberto Costa ha portato i frutti sperati, i bianconeri hanno intenzione di portare al termine l’obiettivo Molina con l’Atletico Madrid.

Juventus, Molina un obiettivo da concretizzare

Dopo un avvio di stagione deludente per la Juve e i titolari sulla fascia destra, adesso è probabile che ci si avvia ad una nuova valutazione per l’affare Molina. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha altra esperienza ed un forte carisma, andrebbe semplicemente a migliorare una rosa che in questo momento ha qualche lacuna di troppo.

La Juventus, dunque, si prepara già alle nuove mosse di gennaio per rinforzare la corsia destra a Igor Tudor. La corsia destra rimane quella più scoperta e quindi urge correre ai ripari. Intanto, l’esterno argentino, campione del mondo con la Selección di Lionel Scaloni, non sta trovando lo giusto e meritato spazio sotto la guida di Diego Simeone all’Atletico. Al momento conta soltanto cinque presenze in Liga e due in Champions League, troppo poco per un giocatore così. La Juve, questa volta, potrebbe affondare il colpo senza alcun ostacolo, il giocatore ha bisogno e chiede continuità, cosa che potrebbe trovare a Torino. L’idea per poter concretizzare l’affare è un prestito con diritto di riscatto con i Colchoneros.