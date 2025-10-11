Mike Maignan probabilmente non resterà al Milan, il portiere francese non rinnoverà con il Milan. Il futuro dell’estremo difensore potrebbe essere alla Juventus. Intanto la dirigenza del Diavolo corre ai ripari e pensa al dopo-Maignan. Diversi i profili presi in considerazione dai dirigenti di Via Aldo Rossi.
Milan, in pole per il dopo-Maignan c’è Noah Atubolu
Il futuro di Mike Maignan sembra lontano dal Milan, il francese, conscio di liberarsi a zero tra qualche mese, chiederà un aumento ma le politiche del club suggeriscono di non impegnarsi troppo a livello economico su un giocatore che a luglio compirà 31 anni. La Juventus potrebbe pensare di portarlo a Torino in virtù di una necessità di un giocatore di esperienza e che fa da leader.
Intanto al Milan sono già partite le valutazioni di diversi profili sul dopo-Maignan. Il primo nome spuntato è Zion Suzuki, il portiere giapponese in forza al Parma, attualmente 23 anni, ma con un prezzo abbastanza alto: circa 15 milioni di euro. Segue poi Elia Caprile, un estremo difensore di livello, classe 2001, attualmente tra i pali del Cagliari, valutato 12 milioni. Infine, non per importanza, ma l’ultimo aggiunto in lista, c’è Noah Atubolu, valore 18 milioni. Portiere di origini tedesche che veste la maglia del Friburgo ed ha 23 anni.