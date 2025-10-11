Intanto al Milan sono già partite le valutazioni di diversi profili sul dopo-Maignan. Il primo nome spuntato è Zion Suzuki, il portiere giapponese in forza al Parma, attualmente 23 anni, ma con un prezzo abbastanza alto: circa 15 milioni di euro. Segue poi Elia Caprile, un estremo difensore di livello, classe 2001, attualmente tra i pali del Cagliari, valutato 12 milioni. Infine, non per importanza, ma l’ultimo aggiunto in lista, c’è Noah Atubolu, valore 18 milioni. Portiere di origini tedesche che veste la maglia del Friburgo ed ha 23 anni.