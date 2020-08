Dopo le voci sull’insoddisfazione del portoghese. i media francesi quotano la cessione. ma la Juve gioca la carta Pirlo

Il Paris Saint German sta per lanciare una bomba di mercato, Cristiano Ronaldo in Francia. Tornano le voci di un possibile addio, e la brutta prestazione della Juventus in Champions league, e il ribaltone in panchina potrebbe rendere queste voci fondate. Il PSG ha già contattato Jorge Mendes procuratore di Cristiano Ronaldo.