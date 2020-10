Juventus: buone notizie in casa bianconera

Chiellini ritorna in campo per l’allenamento di gruppo

Dopo la brutta sconfitta contro il Barcellona, la Juventus è tornata al Training Center per preparare la sfida di domenica contro lo Spezia. In campo si è rivisto per l’allenamento di gruppo finalmente anche Giorgio Chiellini, più probabile però il suo utilizzo nel prossimo match di Champions contro il Ferencvárosi in programma il 4 novembre.

Così ha riportato anche il sito ufficiale della società bianconera: “La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini”

Un periodo buio per la difesa bianconera che si trova in piena emergenza difensiva vista la squalifica di Demiral e De Ligt non ancora rientrato dall’intervento alla spalla.

Il ritorno del capitano potrebbe dare una boccata d’ossigeno soprattutto a Leonardo Bonucci, che ha stretto i denti mercoledì sera nonostante l’infortunio subito contro il Verona.

Resta da capire in questi giorni le condizioni del numero 3 bianconero, i attesa comunque di qualche prossimo rientro dall’infermeria che possa dare alternative a mister Pirlo.