Il centrocampista francese è stato assente nel match di ieri, contro il Genoa per un forte dolore al costato. La sua assenza è stata una grande perdita, soprattutto in termini di quantità e di centimetri sotto porta. Questa mancanza ha fatto capire che, il giocatore francese è una risorsa fondamentale per il centrocampo della Vecchia Signora. Infatti, il tecnico Massimiliano Allegri spera che Rabiot possa rientrare al più presto.

Rabiot punta il Frosinone

Ora è importante chiedersi quando Rabiot sarà di nuovo disponibile. In questi giorni, ovviamente verrà valutato alla Continassa che, esaminerà le condizioni del calciatore fornendo un quadro completo della situazione. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore punta a tornare contro il Frosinone la prossima settimana.