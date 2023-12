Genoa-Juventus, le UFFICIALI: Rabiot non ce la fa. Sorpresa tra le fila rossoblu

Le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida di Marassi

Inizia un altro weekend di Serie A che vede protagonista ancora la Juve di venerdì che è ospite sul campo del Genoa. Allegri schiera la stessa formazione vista contro il Napoli ad eccezione di Rabiot che non sta al meglio e non sarànemmeno in panchina, al suo posto Miretti. Vista l’assenza di Retegui, Alberto Gilardino decide di formare la coppia d’attacco Messias-Gudmundsson con Malinovskyi a centrocampo insieme a Badelj e Frendrup.

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Gudmundsson. All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri