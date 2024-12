Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Cagliari, la gara andrà in onda su Italia 1

Dopo il pareggio deludente contro il Venezia, torna in campo la Juventus di Thiago Motta, che si aspetta una reazione dai suoi visti gli ultimi risultati. Pochi i cambi per il tecnico ex Bologna, che punta tutto sul Yildiz e Vlahovic.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1) – Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1) – Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola.