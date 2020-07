Juventus, calciomercato: puntato Lazar Samardzic per il centrocampo

All’attenzione del ds Paratici spunta il giovane calciatore tedesco, su di lui l’interesse anche del Barcellona

Lazar Samardzic, classe 2002 soprannominato ‘Laki’ , centrocampista dell’Hertha Berlino; ha esordito, alla ripresa della Bundesliga post Covid,entrando in campo nel finale di derby contro l’Union. Per tutta la stagione si è diviso tra Under 19 e seconda squadra. Ciò che impressiona di più in questo ragazzo è la padronanza del piede sinistro, con cui è capace di battere a rete e di lanciare i compagni da qualsiasi distanza e zona del campo, con ben 14 gol e 9 assist in 16 partite Nel 2019 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002 stilata dal The Guardian. Riuscendo così a suscitare l’interesse della Juventus e sembrerebbe anche del Barcellona; già a gennaio Maldini aveva provato a portarlo al Milan.

Andrea Pirlo allenatore dell’Under 23

Intanto, con una nota ufficiale, la Juventus ha salutato Fabio Pecchia, che in questa stagione ha guidato la formazione Under 23 in Serie C. Il suo successore sarà Andrea Pirlo, che insieme a Roberto Baronio, in qualità di vice allenatore, inizierà così la sua carriera in panchina.