L’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus è questione di una firma, in effetti manca solo quella e l’ex ct della Nazionale sarà il nuovo tecnico della Vecchia Signora. L’ex Napoli questa sera sarà in tribuna all’Allianz Stadium per assistere alla gara dei bianconeri contro l’Udinese. Da domani, poi, prenderà ufficialmente in mano la squadra. Ma da chi sarà composto lo staffo di Spalletti alla Juve? Ecco tutti i nomi.

Juventus, le certezze e i dubbi di Spalletti per lo staff

La Juve ha chiamato Spalletti con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra e provare a rientrare in zona Champions. Anche perché l’accordo tra società e allenatore durerà fino al giugno del 2026. Un accordo che poi si prolungherà automaticamente in caso di raggiungimento degli obiettivi. Ma da chi sarà composto lo staff del tecnico una volta insediatosi alla Vecchia Signora? Il vice sarà Marco Domenichini. Il collaboratore tecnico sarà Daniele Baldini, mentre su altre figure c’è ancora incertezza.

L’incertezza è per il preparatore atletico. Spalletti potrebbe tornare a lavorare con Francesco Sinatti, con il quale l’allenatore ha lavorato quando era al Napoli. Altro dubbio è per la figura del preparatore dei portieri, in pole si piazza Adriano Bonaiuti.