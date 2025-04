Il mercato della Juventus passerà anche dalla lunga lista dei nomi in scadenza vede i diversi top player anche in Serie A, che rischiano di andar via a fine stagione.

Juventus, testa al mercato a parametro zero

La società bianconera ha nel mirino giocatori come Meret e Anguissa dal Napoli o altri calciatori che, tra meno di due mesi, hanno la possibilità di diventare ufficialmente dei nuovi giocatori di altre squadre, con anche l’annuncio. È il caso delle occasioni che può sfruttare la Juventus, in merito anche a vecchi pallini per il proprio mercato.

Tra questi, nella lunga lista stilata, c’è anche un ritorno di fiamma per la Juventus, dopo le voci passate, su uno delle occasioni a zero della prossima estate. Si tratta di Adama Traore. Il calciatore, in caso di approdo in Serie A, non vorrà vedere calate le proprie cifre d’ingaggio. Le richieste saranno di circa 2-3 milioni di euro netti a stagione, con bonus alla firma.