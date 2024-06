Juventus, contratto biennale e la fascia di capitano | L’ultima offerta dei bianconeri per Rabiot

La Juventus sta sondando negli ultimi giorni vari centrocampisti per rinforzare il suo attuale reparto, ma a giocare un ruolo fondamentale e a condizionare le scelte di Giuntoli sarà il futuro di Rabiot che, nonostante abbia lasciato Torino per il ritiro della nazionale dovrà dare alla Juventus una risposta all’ultima offerta per il rinnovo entro gli Europei.

Juventus, nuova offerta per convincere Rabiot

La proposta inoltrata dal club bianconero include un salario di 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per due anni, con opzione per un terzo e la possibilità di diventare capitano, succedendo a Danilo. La madre e agente di Rabiot, Veronique, avrà un ruolo cruciale nelle trattative. Resta da vedere se sarà sufficiente per convincerlo a rimanere.

La scorsa stagione, l’ex PSG aveva già esteso il suo contratto, ma di un solo anno, e ora la dirigenza bianconera spera ora in un impegno più lungo che rafforzerebbe il suo ruolo di leader. Con l’uscita di Alex Sandro, che condivideva con lui il ruolo di secondo capitano, Rabiot diventerebbe il primo ad avere la fascia in caso di addio di Danilo.