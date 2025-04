L’Inter c’è, 3 a 1 al Cagliari e mini fuga scudetto

L’Inter non perde il passo, 3 punti col Cagliari vista scudetto

L’Inter non sbaglia, i nerazzurri di Inzaghi superano facilmente il Cagliari e allungano in classifica, il Napoli è a -6. Una vittoria utile per il morale, per la corsa scudetto e per preparare al meglio la sfida di ritorno col Bayern Monaco. Un’Inter costretta a gestire al meglio le rotazioni, rosa ridotta al minimo, ma risultati che regalano sorrisi. Mini fuga Inter, il Napoli è avvertito.

IL TABELLINO

Inter-Cagliari 3-1

Inter (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7, De Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Zalewski 6 (22′ st Bastoni 6), Frattesi 6, Calhanoglu 6,5, Barella 6, Dimarco 6,5 (14′ st Darmian 6); Lautaro 7 (22′ st Thuram 6), Arnautovic 7,5 (14′ st Correa 6).

Allenatore: Inzaghi 7

Cagliari (3-5-1-1): Caprile 6; Zappa 5,5, Mina 5, Palomino 5,5; Zortea 6, Adopo 5,5, Makoumbou 5 (17′ st Marin 5,5), Deiola 5,5, Augello 6; Coman 5,5 (17′ st Luvumbo 6); Piccoli 6 (37′ st Pavoletti sv).

Allenatore: Nicola 5,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 13′ Arnautovic (I), 26′ Lautaro (I), 3′ st Piccoli (C), 10′ st Bisseck (I)

Ammoniti: Deiola (C)

Espulsi: