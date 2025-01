Juventus, così non va. Il Benfica passa facile a Torino (0-2)

Mai in gara i bianconeri, che escono sconfitti dalla sfida casalinga contro il Benfica. Una serata incolore per la formazione di Thiago Motta, senza carattere e personalità. che si lascia sopraffare dai lusitani. Decisive le reti di Pavlidis, nel primo tempo, e Kökçü, nel secondo.

Juventus – Benfica, serata nera per i bianconeri

Primo tempo di fatica e sofferenza per la Juventus. Tanti gli errori in fase di impostazione per i bianconeri, che perdono molti palloni, con conseguenze nefaste sul risultato e sulle occasioni a favore della formazione lusitana. Dopo appena un minuto è il Benfica ad andare vicino alla rete con Pavlidis, che non raccoglie l’assist di Di Maria, grande ex della gara. L’unica vera opportunità della Juventus è con Mbangula, che si infrange su Trubin. Il vantaggio degli ospiti al dodicesimo. Bah serve Pavlidis. Il greco deve solo insaccare da distanza favorevole. Perin salva il risultato dal raddoppio al termine delle prima fase di gara.

Juventus – Benfica, la chiude Kökçü

Nella ripresa è timida la reazione della Juventus. I bianconeri si fanno vedere dalle parti del portiere del Benfica. Doppia opportunità della formazione di Thiago Motta: la prima con Thuram, la seconda Yildiz, entrambe con un nulla di fatto. Il gol che chiude i conti arriva all’ottantesimo con Kökçü, che raccoglie un cross dalla corsia laterali, favorito da velo di Aktürkoğlu, a calciare da fuori e non lasciare scampo a Perin. Serata disastrosa per la Juventus.