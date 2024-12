Juventus, da Rashford e Zirkzee a Raspadori | Le ultime idee di Giuntoli per rinforzare l’attacco a gennaio

Il dirigente valuta attentamente le occasioni per il mercato invernale per l'attacco

Una delle squadre di Serie A obbligate a muoversi tanto nel mercato invernale è la Juventus. Il reparto offensivo necessita sicuramente di almeno un rinforzo considerando che Milik rientrerà a inizio gennaio ma non dà troppe garanzie dal punto di vista fisico. Intanto Cristiano Giuntoli valuta delle occasioni di mercato e tra queste ci sarebbero due giocatori del Manchester United: Marcus Rashford, fatto fuori da Ruben Amorim, e Joshua Zirkzee, arrivato la scorsa estate ma il feeling con l’ambiente e gli allenatori non è mai sbocciato.

Pressing su Raspadori, Shpendi l’alternativa low cost

Difficile, però, che uno dei due giocatori dei Red Devils possa arrivare a gennaio perché la concorrenza è folta e il prezzo del cartellino è alto per rischiare in questo momento della stagione. Il più papabile per vestire la casacca bianconera è Giacomo Raspadori ma trattare con il Napoli non è mai semplice anche se la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza considerando che con Conte non gioca mai e troverebbe più spazio con Thiago Motta che lo apprezza. L’alternativa di fine mercato potrebbe essere l’attaccante 21enne del Cesena Cristian Shpendi che ha un contratto fino al 2028 e costa solo 4 milioni di euro.