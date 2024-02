Vlahovic e Chiesa tengono in ansia la Juventus

Da valutare le condizioni di Vlahovic e Chiesa, in vista del prossimo impegno contro l’Udinese. I due calciatori sono usciti acciaccati dalla sfida con l’Inter. L’attaccante ex Fiorentina ha svolto esami strumentali al JMedical per un sovraccarico all’adduttore della coscia destra e verrà monitorato giorno dopo giorno. Sembra meno preoccupante invece il problema della punta della nazionale italiana, che ha rimediato una contusione al piede destro già in miglioramento.