Calciomercato Juventus, ostacolo Inter per Damsgaard

Futuro Damsgaard in bilico. La stellina danese, infatti potrebbe anche lasciare la Sampdoria per approdare in una big della Serie A. E tra i tanti club interessati spunta la Juve e l'Inter

Che futuro per il giovane talento, classe 2000, Damsgaard? La Sampdoria, proprietaria del cartellino della stellina danese, sta valutando il da farsi, in vista della prossima stagione che potrebbe essere quella della consacrazione definitiva al grande calcio.

La volontà del presidente della squadra ligure, Massimo Ferrero, sarebbe quella di convincerlo a restare a Genova ancora almeno per un’altra stagione, per aumentare il suo valore e cederlo ad una cifra vantaggiosa nel 2022. Ma il tutto potrebbe cambiare qualora dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per il talento blucerchiato sulle cui tracce, stando a quanto riporta il giornale torinese Tuttosport, ci sarebbe il forte interessamento di due squadre in primis, Inter e Juventus. Sempre secondo la testata torinese, Massimo Ferrero, per convincersi a lasciar partire il suo gioiellino vorrebbe un’offerta che dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro.

Vedremo se per il centrocampista arriverà questa fatidica offerta. Una cosa, però sembra scontata: il suo cartellino fa gola a molti e potrebbe scatenarsi un’asta per lui.