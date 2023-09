Juventus, doppio rimpianto Berardi | Ecco perchè

Domenico Berardi punisce ancora una volte la Juventus. Sul proprio account social, Carlo Laudisa, noto giornalista, ha commentato così la gara tra Sassuolo e Juventus, terminata con la vittoria dei neroverdi grazie ad una super prestazione di Berardi, che punisce ancora una volta i bianconeri dopo essere stato un obiettivo di mercato del club di Ferrero.

Questo il tweet del giornalista: “C’è sempre lo zampino di Berardi. La Juve crolla (4-2) in casa del Sassuolo in una gara ricca di alti e bassi. Primo amaro stop per Allegri in questo torneo. E l’Inter può scattare”.