Juventus-Empoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

In uno dei confronti più attesi di questa giornata di Serie A, la Juventus ospiterà l’Empoli sabato 27 gennaio 2024, in una partita che promette di essere più che un semplice incontro calcistico. Allo storico Allianz Stadium di Torino, la Vecchia Signora cerca di mantenere il suo primato in classifica e di distanziare ulteriormente i suoi inseguitori. La Juventus, guidata da Massimiliano Allegri, è attualmente in una forma strepitosa, avendo vinto tutte le ultime sei partite in tutte le competizioni. Con un’impressionante difesa che ha concesso solo due gol nelle ultime cinque partite di Serie A e mantenuto due clean sheet consecutivi, la squadra sembra essere in un momento di forma invidiabile. Dall’altra parte, l’Empoli si trova in una situazione complicata, trovandosi nella zona retrocessione della classifica. Tuttavia, la recente vittoria per 3-0 contro il Monza ha dato una scossa positiva alla squadra, che cercherà di sfruttare questo slancio.