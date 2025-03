Tudor ha avviato dei faccia a faccia con i suoi nuovi giocatori. In attesa della conferenza di presentazione in programma giovedì alle 12, Tu hanno capito anche i giocatori rimasti alla Continassa durante la pausa e appena rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Dusan Vlahovic compreso.

Juventus, Tudor ha parlato con Vlahovic

Durante i colloqui individuali, l’attaccante serbo ha avuto un lungo confronto con il nuovo tecnico dei bianconeri. Oltre mezz’ora di botta e risposta per chiarire le rispettive posizioni, delineare aspettative e obiettivi e stringere un patto per la Champions.

Il colloquio è stato essenziale, per entrambi, sia il tecnico che per il giocatore. Durante il confronto Tudor avrebbe ribadito a Vlahovic che lo considera uno degli attaccanti più forti del mondo, ma gli avrebbe anche chiesto di dare di più sotto l’aspetto caratteriale e qualitativo per fare quel salto che gli consentirebbe di dimostrare tutto il suo valore e di essere paragonato ai più grandi bomber attualmente in circolazione. Si spera di avere una risposta rapida e forte da parte dell’ex Fiorentina. Tutti si aspettano tanto da lui, che di capacità ne ha. Dusan ha confermato al tecnico il massimo impegno da parte sua, mentre il tecnico gli ha dato garanzie importanti sul piano tecnico-tattico, sulla posizione in campo e sul ruolo da protagonista all’interno del nuovo progetto bianconero in questo finale di stagione.