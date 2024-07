Juventus, finalmente Douglas Luiz | Stasera l’arrivo a Torino, domani il primo allenamento in gruppo

E' atteso stasera a Torino Douglas Luiz per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia della Juventus. Domani il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta.

Nella serata di oggi Douglas Luiz arriverà a Torino. La Juventus è pronta ad accogliere quello che è stato il primo acquisto firmato Giuntoli di questa campagna acquisti. Il brasiliano rientrerà oggi dalle vacanze estive dopo la Copa America e con lui anche gli altri bianconeri Danilo e Bremer, oltre al turco Kenan Yildiz.

Juventus, Douglas Luiz pronto a conoscere Thiago Motta e a svolgere il suo primo allenamento

Rientri importanti per Thiago Motta che potrà iniziare a lavorare con un parco giocatori più ampio già da domani. E’ tutto pronto per il primo allenamento di Douglas Luiz domani alla Continassa. L’idea di Thiago è chiara, affidare al brasiliano la leadership tecnica del centrocampo insieme a Kephren Thuram, che avrà compiti più difensivi, di filtro davanti alla difesa. Il sogno della Juventus sarebbe quello di completare questo nuovo reparto di centrocampo con l’acquisto di Teun Koopmeiners, ma per questo ci sarà da aspettare e da trattare a oltranza con l’Atalanta.