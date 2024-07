Juventus: il Chelsea punta Yildiz, bianconeri ai ripari | Pronto il rinnovo

L’biettivo di Thiago Motta sarà quello di far esplodere i giovani e di dare un gioco collaudato dopo Allegri. E anche per questo i bianconeri ritengono Kenan Yildiz incedibile. Questo è quanto riportato da “Sportmediaset”, che svela come Giuntoli non prende in considerazioni offerte per il gioiellino di Montella.

Il Chelsea vuole Yildiz ma Giuntoli frena

L’idea del club bianconero sarebbe quella di prolungare il contratto fino al 2029 andando a offrire 1,2 milioni di euro a stagione, ovvero il quadruplo guadagnato fino ad ora. Restano sul mercato invece Huijsen e Soulè, sempre più vicino alla Roma.