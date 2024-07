La Juventus spinge forte per Koopmeiners, nuovo rilancio all’Atalanta

La Juventus torna spingere per il grande obiettivo dell’estate Teun Koopmeiners. Il Corriere della Sera oggi riporta la notizia della nuova offerta recapitata da Giuntoli alla Dea per il centrocampista olandese, e le cifre iniziano a lievitare notevolmente. La Juve ha alzato l’asticella ed è arrivata a offrire 48 milioni di euro avvicinandosi notevolmente alle richieste dei bergamaschi. Non abbastanza, ancora.

Giuntoli offre 48 milioni per Koopmeiners, l’Atalanta non vuole scendere dai 60 milioni di richiesta

L’Atalanta è stata chiara, non c’é il bisogno di vendere Koopmeiners. Per questo rimane ferma sulla richiesta di 60 milioni, che la Juventus potrà raggiungere con i bonus. Sono 12 milioni di distanza tra le parti, per un giocatore fondamentale nel gioco di mister Gasperini e che lo diventerebbe anche in quello di Thiago Motta. Intanto i nerazzurri valutano se rilanciare ulteriormente con il Celtic per O’Riley, mentre lunedì a Zingonia arriverà l’ultimo atalantino mancante, il brasiliano Ederson.