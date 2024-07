La Juventus non molla la pista Koopmeiners | Gli aggiornamenti sulla trattativa

Per rinforzare il centrocampo la Juventus ha bisogno di un giocatore di grande qualità, che possa fare sia il trequartista che giocare nei due di centrocampo. Dopo Thuram e Douglas Luiz i bianconeri vogliono la ciliegina sulla torta. Il centrocampista olandese sarebbe perfetto per avere qualcosa in più rispetto alle altre, anche se come sottolinea Tuttojuve.com Percassi e l’Atalanta non sembrano essere intenzionati a lasciare partire il giocatore.

Juventus-Koopmeiners, almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo con l’Atalanta

Luca Percassi in una recente intervista ha manifestato la centralità di Koopmeiners nell’Atalanta, sarà dunque difficile portarlo a Torino considerando che in passato il Napoli ci aveva provato non ottenendo risultati. La cifra sul quale i bergamaschi potrebbero vacillare è di almeno 50 milioni di euro. L’Atalanta non sarà facile da convincere, la Juve dovrà fare un grande sforzo economico.