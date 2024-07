La Juventus pensa a Koopmeiners da mesi, i bianconeri hanno studiato la giusta strategia per avviare la trattativa con l’Atalanta. Dopo mesi, l’ad della Dea, gela i sogni bianconeri.

Juventus, Percassi chiude per Koopmeiners

Percassi senza mezzi termini raffredda le ambizioni di mercato della Juventus: “L’eventuale cessione di Koopmeiners? Non è mai stata prevista nei programmi della società”. Queste le parole dell’ad dei bergamaschi in conferenza stampa, a margine della presentazione del nuovo acquisto Godfrey.

Il talentuoso centrocampista olandese era da tempo nel mirino della Madama che, avrebbe pensato di rinforzare l’organico a Thiago Motta proprio con lui, facendolo diventare la punta di diamante del loro mercato estivo. In realtà esisteva già un accordo tra Juventus e il giocatore, ma la trattativa con la società bergamasca non era mai stata avviata. La Juve aveva preso tempo perché doveva prima pensare al mercato in uscita e mettersi in condizioni di poter fare un acquisto così importante. Le parole di Percassi hanno gelato i bianconeri e messo fine ad uno dei sogni di mercato di Giuntoli e il suo staff.