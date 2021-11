Gara fondamentale per la squadra di Allegri che arriva da due KO consecutivi.

Gara fondamentale per la squadra di Allegri che arriva da due KO consecutivi.

Dopo la vittoria importantissima con lo Zenit che ha chiuso la questione Champions League, la Juventus vuole ritrovarsi anche in campionato dove domani sera affronterà la Fiorentina di Italiano in una partita molto sentita da entrambe le parti vista la rivalità.

Una non vittoria della squadra bianconera vorrebbe dire quasi certamente addio al sogno Scudetto mentre vincere per la squadra di Italiano sarebbe importante ancor di più per avvicinarsi alle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Juventus – Fiorentina

Solito 4-4-2 per Allegri che ritrova Bernardeschi, de Ligt e Chiesa. Morata dopo il gol con lo Zenit vuole tornare al gol anche in campionato.

Italiano che cerca una vittoria prestigiosa schiera il suo fatidico 4-3-3 con Torreira in regia e Callejon e Saponara a supporto di Vlahovic, obiettivo della Juventus per il prossimo anno.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Juventus Fiorentina, i precedenti del match:

Le due squadre si sono sfidate 184 volte: Sono 86 le vittorie dei bianconeri contro i 40 successi dei viola, 58 i pareggi. Nell’ultima sfida di campionato la Fiorentina uscì vittoriosa all’Allianz Stadium con un rotondo 0-3.

Juventus Fiorentina, dove vederla:

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.