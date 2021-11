Juve News, cessione dolorosa per arrivare a Vlahovic: la mossa di Cherubini

Vlahovic è in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina

Per Vlahovic c’è però sempre la concorrenza del Tottenham

Con una Juventus in gran difficoltà in campionato, è normale che la dirigenza pensi al mercato e alle mosse da fare per migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri. I pensieri di Cherubini si sono in questo momento appuntati sull’attaccante. L’interesse dei bianconeri per Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza nel 2023 con la Fiorentina (e con poca voglia di rinnovare), è noto da tempo e la Vecchia Signora sta cercando la soluzione per poter arrivare al serbo

LEGGI ANCHE

Juventus-Zenit, risultato, tabellino e highlights

Juventus, è caccia al nuovo DS| Agnelli ha le idee chiare

Cherubini ha in particolare individuato nell’addio di Morata un tassello importante nell’operazione che porterebbe Vlahovic in bianconero. Morata è infatti in prestito dall’Atletico Madrid e la Juve a fine stagione dovrà decidere se riscattarlo o meno. Secondo quanto riporta La Stampa, nella dirigenza l’idea sarebbe quella di non esercitare il diritto di riscatto per reinvestire tutti i fondi sul centravanti viola sul quale però è sempre forte la concorrenza del Tottenham di Conte e Paratici.