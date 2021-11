Juve, è caccia al nuovo DS | Agnelli ha le idee chiare

Igli Tare nel mirino di Agnelli

La Juve guarda in casa Lazio, nel mirino non un calciatore ma…un dirigente. Il sogno è Igli Tare, il ds dei biancocelesti piace molto al patron dei bianconeri, negli ultimi giorni si è parlato di possibile futuro lontano dalla capitale per l’albanese, pronto ad un’avventura in Bundesliga, su di lui ci sarebbe invece proprio la Juventus.

Un ruolo delicato quello di direttore sportivo, il dopo Marotta in casa bianconera non regala ancora stabilità, Tare piace e Agnelli è intenzionato a provarci, Lotito permettendo.