Periodo difficile per la Lazio, Igor Tudor si trova ad affrontare un infortunio dopo l’altro. L’ultimo ad arrivare in infermeria è Mario Gila. Il difensore spagnolo preoccupa, per lui si teme un lungo stop.

Infortunio Gila, si teme uno stop di 20 giorni

L’ultimo infortunio in casa Lazio è quello di Mario Gila. Il difensore si è fermato per un problema muscolare nel match di Coppa Italia contro la Juventus, ed è stato sostituito all’intervallo. Attualmente le sue condizioni preoccupano, in quanto si teme una lesione che lo terrebbe lontano dal campo per almeno 20 giorni. In questo caso tornerebbe in campo solo per le ultime due di campionato. In attesa degli esami strumentali, Gila sicuramente salterà il match di domani alle 20:45 contro il Verona.

Ai box c’è anche Provedel, che ci proverà per il Monza. Sotto osservazione, in attesa di rientro ci sono Lazzari e Kamada. I due giocatori sono bloccati da fastidi al polpaccio dalla trasferta di Marassi in poi. Il giapponese è già a disposizione, ma la conferma arriverà domani pomeriggio. Lazzari ha svolto un lavoro differenziato. Le prove tattiche di domani definiranno le possibili scelte del tecnico croato per la sfida con il Verona.