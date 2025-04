Juventus, Gatti vicino al rinnovo: stessa sorte per Mckennie

La Juventus in testa ha una sola cosa: concludere il campionato e piazzarsi tra le prime quattro. Essenziale la qualificazione alla prossima Champions League. Successivamente si penserà a come gestire l’organico per la prossima stagione. Ma fervono i rinnovi, in primis quello di Gatti, poi McKennie.

Juventus, Gatti verso la firma del rinnovo

Il discorso più avanzato per la questione rinnovi riguarda Federico Gatti, in scadenza nel 2028, attualmente ai box a causa della microfrattura al perone. Il difensore è atteso in campo a metà maggio e nello stesso periodo potrebbe arrivare la firma per il rinnovo. Un accordo di massima c’è già: l’azzurro firmerà fino al 2030. L’ex Frosinone è arrivato in bianconero con la precedente dirigenza per 7,5 milioni più bonus e in caso di cessione la plusvalenza sarebbe quasi totale. Sul giocatore sono piombare numerose squadre, dalla Serie A, come il Napoli e dall’estero; dall’Inghilterra c’è pronto il già da tempo il Newcastle e si è aggiunto il Tottenham.

Segnali di riapertura per il rinnovo di McKennie (scadenza 2026), da fuori rosa estivo a quasi intoccabile (38 gare): l’americano spera ancora di restare a Torino.